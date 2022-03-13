Мадрид, 13 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» в матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Севильей». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Manutd.com «Севилья»

Первый мяч в дебюте второй половины забил 31-летний португальский фланговый нападающий Бебе после передачи Ивана Баллиу. Через семнадцать минут полузащитник сборной Дании Томас Делейни восстановил равновесие в счете.

Составы команд:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Суарес, Катена, Баллиу, Гарсия, Комесанья, Трехо (Сисс, 86'), Нтека (Силла, 74'), Бебе (Эрнандес, 64'), Валентин, Гвардиола.

«Севилья»: Буну, Аугустинссон (Акунья, 54'), Гудель, Кунде, Навас (Корона, 55'), Ракитич, Делейни, Окампос, Торрес (Эн-Несери, 72'), Мунир (Марсьяль, 54'), Мир.

На данный момент «Севилья», набрав 56 очков, идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» с 32-мя очками обошел «Эльче» и поднялся на тринадцатое место.