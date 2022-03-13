Владивосток, 13 марта 2022, 18:22 — REGNUM На Дальнем Востоке началась блокировка Instagram, сообщают пользователи в соцсетях.
Пользователи сообщают, что лента не обновляется, а истории не грузятся.
Напомним, что Instagram прекратит работу на территории России с 00:00 (время московское) 14 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Instagram Адам Моззер считает, что русофобия и призывы к убийству не повод для блокировки.
Ранее Meta (Facebook и Instagram) разрешила призывы к убийству русских, поддерживающих президента России Владимира Путина, на своих платформах.
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