Владивосток, 13 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке началась блокировка Instagram, сообщают пользователи в соцсетях.

(сс) Solen Feyissa Instagram

Пользователи сообщают, что лента не обновляется, а истории не грузятся.

Напомним, что Instagram прекратит работу на территории России с 00:00 (время московское) 14 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Instagram Адам Моззер считает, что русофобия и призывы к убийству не повод для блокировки.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов пользователей в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — заявил он в Twitter.

Ранее Meta (Facebook и Instagram) разрешила призывы к убийству русских, поддерживающих президента России Владимира Путина, на своих платформах.

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