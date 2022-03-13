Нур-Султан, , 18:19 — REGNUM Кайрат Сатыбалдыулы, являющийся племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, был задержан по делу о хищениях средств АО «Казахтелеком». Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщила Антикоррупционная служба Казахстана:

«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы».

Как сообщается, Сатыбалдыулы также подозревается в других преступлениях, подрывающих государственную безопасность.

АО «Казахтелеком» является основным телекоммуникационным оператором Казахстана. Ранее в СМИ сообщалось, что в 2016 году принадлежащая Кайрату Сатыбалдыулы компания Alatau Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций «Казахтелекома».