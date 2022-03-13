Бокситогорск, Ленинградская область, 13 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Органы СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело в связи с падением ледяной глыбы на мужчину в городе Бокситогорске. Пострадавшей был госпитализирован с телесными повреждениями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Как установлено, глыба льда упала с крыши на 58-летнего мужчину вечером 12 марта около одного из домов на улице Садовой в Бокситогорске. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Получены показания потерпевшего и очевидцев произошедшего. Назначена медицинская судебная экспертиза», — от метили в СУ СКР по Ленинградской области.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля во Всеволожске Ленинградской области с крыши магазина на прохожую упала глыба льда, причинив ей сотрясение мозга и другие травмы.