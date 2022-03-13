Кемерово, , 18:17 — REGNUM В Кемеровской области начинает оправдываться непостоянство погоды в марте. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Мороз Publicdomainpictures.net

«В ближайшие дни характер погоды будет морозным, Кузбасс попадет под влияние антициклона. В ночные часы ожидается понижение температур до отметок в −18…−23ºС, местами до — 30ºС, в дневное время столбики термометров будут повышаться до −10…−15ºС, по югу области до −2…−7ºС», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что такой температурный фон сохранится до 17 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе завтра, 14 марта, ожидаются морозы до — 30 °C.

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