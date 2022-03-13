Донецк, , 18:10 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без энергоснабжения более 1200 домов. Об этом сообщает 13 марта Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Александровке без энергоснабжения остались свыше 1 100 домов, в Кременце — 120 домов, — говорится в сообщении. — Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ снова обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР.