Орск, Оренбургская область, , 18:08 — REGNUM В Орске Оренбургской области местная жительница отдала мошеннику 59 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Телефонный мошенник



По данным следствия, 38-летняя гражданка увидела в интернете объявление с предложением инвестировать деньги и клюнула на него. Затем ей позвонил якобы менеджер и по его инструкциям она перечислила средства на указанные им счета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Если преступника поймают, то ему грозит пять лет заключения.