Краснодар, , 18:08 — REGNUM 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк в ближайшее перейдет в греческий АЕК. Об этом 13 марта сообщило издание Sportowe Fakty.

Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, полузащитник будет выступать за клуб из Афин до конца сезона. Ранее организация ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить действующие контракты до лета 2022 года.

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также полузащитник получил две красные карточки.

Крыховяк выступает за «Краснодар» с 2 августа 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость польского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.