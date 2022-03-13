Краснодар, 13 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк в ближайшее перейдет в греческий АЕК. Об этом 13 марта сообщило издание Sportowe Fakty.

Алексей Колчин ИА REGNUM Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка

По информации источника, полузащитник будет выступать за клуб из Афин до конца сезона. Ранее организация ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить действующие контракты до лета 2022 года.

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также полузащитник получил две красные карточки.

Крыховяк выступает за «Краснодар» с 2 августа 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость польского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.