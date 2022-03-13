Киев, 13 марта 2022, 18:04 — REGNUM Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поведал об очередных успехах военных во время проведения специальной операции на Украине 13 февраля на своем Telegram-канал
Кадыров также пошутил, что бойцами был пойман «один кудрявый бандеровец», которого удалось «пленит и обезвредить», а также «ошкурить, разделать и сварить наваристый бульон». По его словам, приложенное к публикации видео по этим причинам — не для слабонервных
Напомним, что с 24 февраля российские вооруженные силы принимают участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР от украинских нацистов, которые восемь лет обстреливали мирные города Донбасса и терроризировали несогласное население Украины.