Киев, 13 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поведал об очередных успехах военных во время проведения специальной операции на Украине 13 февраля на своем Telegram-канал

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Наш отважный БРАТ Бено продолжает свой славный путь по очистке Украины от бандеровцев и националистов. Сегодня он отчитался мне, что в его направлении достигнуты существенные успехи. А я спешу сообщить, что чеченские бойцы уже полностью окружили вражеские позиции и ни разу не встретили сопротивление чеченоговорящих батальонов», — написал Кадыров.

Кадыров также пошутил, что бойцами был пойман «один кудрявый бандеровец», которого удалось «пленит и обезвредить», а также «ошкурить, разделать и сварить наваристый бульон». По его словам, приложенное к публикации видео по этим причинам — не для слабонервных

«Шучу, конечно! На самом деле благодарные местные жители подарили Бено и его боевым товарищам целого барана, чтобы они смогли сытно поесть и набраться новых сил для дальнейшей успешной работы по освобождению Украины от преступной хунты. Выражаем им искренние слова благодарности!», — закончил пост Кадыров.

Напомним, что с 24 февраля российские вооруженные силы принимают участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР от украинских нацистов, которые восемь лет обстреливали мирные города Донбасса и терроризировали несогласное население Украины.