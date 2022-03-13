Екатеринбург, 13 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» «Урал» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви

Единственную желтую карточку на 44-й минуте встречи получил Даниэль Мишкич. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Статистика матча («Урал"/ «Ахмат»)

Удары 5/2

Удары в створ 5/2

Владение 57%/43%

Угловые 8/2

Нарушения 9/12

Составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Иван Кузьмичев, Артем Мамин, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Рамазан Гаджимуратом, Чингиз Магомадов, Даниэль Мишкич, Эрик Бикфалви.

«Ахмат»: Виталий Гудиев, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Марат Быстров, Игорь Коновалов, Антон Швец, Даниил Уткин, Бернард Бериша (Идрис Умаев, 82'), Евгений Харин (Владислав Карапузов, 82'), Мохамед Конате (Ислам Алсултанов, 69').

На данный момент «Ахмат» с десятью победами и 31-м очком занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Урал», набрав двадцать очков, обошел «Арсенал» и поднялся на двенадцатое место.