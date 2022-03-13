п. Еленовка, , 18:00 — REGNUM Украинские силовики снова обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению… населенного пункта Еленовка, — говорится в сообщении. — Выпущено две мины калибром 120 мм».

Напомним, ранее украинские боевики выпустили по населенному пункту Еленовка 10 снарядов калибром 122 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 10 мин калибра 120 мм.