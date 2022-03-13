Киев, , 17:59 — REGNUM Гражданин США Брент Рено, о гибели которого сообщили украинские власти, не был журналистом газеты New York Times. Показанное на фото редакционное удостоверение газеты было выдано много лет назад, и в настоящий момент недействительно. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил в Twitter представитель New York Times Клифф Леви:

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«Мы глубоко опечалены известием о смерти американского журналиста на Украине Брента Рено. Брент был талантливым фотографом и режиссером, но он не был в командировке от New York Times на Украине».

Кроме того, имеются сомнения в том, что американец погиб от огня российских войск. Как рассказал доставленный в больницу его раненный коллега, он не знает, кто по ним стрелял. По его словам, командование группировки ВСУ должно было обеспечить их безопасность. Но после того, как они проехали КПП возле реки Ирпень в одноимённом городке в Киевской области, по ним сразу открыли огонь. Откуда стреляли, он не видел.

Поскольку город Ирпень полностью контролируется украинской стороной, это не могли быть российские военные.

Как сообщил проиранский арабскоязычный Телеграм-канал Sabereen news, Брент Рено был «американским шпионом», работавшим в Ираке. Факт работы американца в Ираке подтверждается его резюме в базе данных медиаресурсов IMDB.