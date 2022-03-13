Новосибирск, 13 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области в понедельник, 14 марта ожидаются морозы до — 28 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Anyt_Havaub Мороз

«Малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью −16… −21 °C, местами до — 28 °C, днём — −7… −12 °C», — говорится в прогнозе.

При этом во вторник, 15 марта, на территории региона ожидается до — 26 °C.