Санкт-Петербург, 13 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил петербуржцев сообщать в комментариях на его странице в соцсети о случаях необоснованного завышения цен, особенно на социальные товары.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

Причиной для такого предложения стали жалобы от родителей на трудности в использовании социальной карты, на которую поступают средства городской поддержки для семей с детьми, в одной из крупных сетей по продаже детских товаров. После того, как об этом узнали в Смольном, руководство сети заверило, что больше повода для таких обращений не будет.

«Мы не допустим спекуляций и будем резко пресекать попытки наживы на жителях города. Прошу сообщать в комментариях о случаях «накрутки» цен на социально значимые товары, тем более — детские», — написал Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что проверка обоснованности ценообразования ведётся Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.