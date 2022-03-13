Париж, , 17:48 — REGNUM Руководство футбольного куба «Пари Сен-Жермен» попытается продать 30-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.

Неймар Antoine Dellenbach

Как сообщает журналист Жюльен Майнар, парижский клуб готов продать игрока, если поступит выгодное предложение.

В текущем сезоне Неймар принял участие в четырнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Бразилии нападающий набрал 15 (7+8) очков по системе гол+пас в девяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.