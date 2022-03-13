Донецк, 13 марта 2022, 17:46 — REGNUM Украинские боевики обстреляли 13 марта пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении Совместный центр контроля и координации ДНР в телеграм-канале.
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Так, в 14:40 мск киевские националисты выпустили 12 мин калибром 120 мм по населенному пункту Александровка.
В 14:50 боевики выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Еленовка. В 14:55 зафиксирован обстрел Зайцево (южное): выпущена одна ракета из ПТРК, три гранаты из СПГ.
В 16:40 националисты выпустили 10 мин калибром 120 мм по населённому пункту Новониколаевка.