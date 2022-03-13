Стамбул, Турция, 13 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прошли в Стамбуле. Об этом 13 марта сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, встреча представителей двух стран состоялась во дворце «Вахдеттин» в закрытом для прессы режиме.

Отмечается, что политики общались около двух часов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Нигера Мохамед Базум провели переговоры на «полях» второго Дипломатического форума в Анталье.