Казань, , 17:44 — REGNUM 13 марта пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что клуб приостановил действие контракта с 25-летним хорватским центральным защитником Филипом Уремовичем.

Эль Кабир пытается обыграть Уремовича Алексей Колчин © ИА REGNUM

Уремович выступает за «Рубин» с 1 июля 2018 года после перехода из словенской «Олимпии» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость Уремовича, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Филип Уремович принял участие в 21-м матче за казанский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых карточек.

Текущее соглашение хорватского спортсмена с российским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостановить контракты до конца сезона.