Париж, 13 марта, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Как сообщает журналист испанского издание Marca Рамон Альварес, 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом».

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

По информации источника, стороны заключили соглашение 30 января, а французский нападающий посчитал, что результаты матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 никак не повлияют на его решение.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 1 июля 2018 года после перехода из «Монако» за 145 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Мбаппе пятнадцать забитых мячей и десять результативных передач в 25-ти матчах чемпионата Франции по футболу. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА француз набрал 10 (6+4) очков по системе гол+пас.