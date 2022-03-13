Оксфорд, Великобритания, 13 марта 2022, 17:35 — REGNUM Разграбление церкви Святителя Николая Чудотворца в британском Оксфорде, что стало «дьявольскими плодами» русофобской кампании, запущенной лично главой МИД Великобритании, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило о беспрецедентном уровне русофобии, который наблюдается в целом ряде стран после начала Россией специальной операции по защите ДНР и ЛНР от Украины.