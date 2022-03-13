Оксфорд, Великобритания, 13 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Разграбление церкви Святителя Николая Чудотворца в британском Оксфорде, что стало «дьявольскими плодами» русофобской кампании, запущенной лично главой МИД Великобритании, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины. Глава МИД Британии Лиз Трасс может быть довольна. Запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании», — заявила Захарова.

Ранее внешнеполитическое ведомство России сообщило о беспрецедентном уровне русофобии, который наблюдается в целом ряде стран после начала Россией специальной операции по защите ДНР и ЛНР от Украины.