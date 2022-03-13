Санкт-Петербург, 13 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примут санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Юрий Горшкой, Глен Бейл, Матео Барач, Денис Якуба, Роман Ежов, Антон Зиньковский, Владислав Сарвели, Максим Гулшенков.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вендел, Алексей Сутормин, Клаудиньо, Малком, Артем Дзюба, Юри Алберто.

Бригада арбитров: Антон Фролов | Илья Елеференко | Владимир Миневич | Кирилл Силантьев | Павел Кукуян.

На данный момент «Зенит» с тринадцатью победами и 44-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», набрав 28 очков, идут семью позициями ниже.