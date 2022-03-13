Челябинск, , 17:23 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине погибли ещё двое военнослужащих из Челябинской области. Об этом говорится 13 марта в заявлении губернатора и правительства региона.

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Трагический список пополнили Нурлан Кубжасаров и Максим Занин. Оба они были ефрейторами.

Сообщения губернатора и правительства Челябинской области о гибели военннослужащих

Цитата телеграм-канала «Для СМИ»

Ранее власти официально сообщили о гибели четверых южноуральцев. Среди них Константин Глушков, Данил Василенко, Валерий Осколков и Максим Кравченко.

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