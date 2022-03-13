Донецк, , 17:18 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики отчитались о проведении первоочередных мероприятий, направленных на восстановление социально-гуманитарной сферы страны, передает 13 марта Штаб территориальной обороны ДНР

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению ведомства, связисты запустили базовую станцию мобильной связи «Феникс» в Андреевке. База покрывает также населенный пункт Анадоль. В деревне Сопино был восстановлен релейный канал и продолжаются работы по запуску базовой станции.

«Почта Донбасса» тем временем осуществила выплату пенсионных и социальных пособий на территории еще восьми населенных пунктов, которые были освобождены от украинской оккупации. В общей сложности 1825 человек получили выплаты по населенных пункта Полковое, Калиновое, Знаменовка, Красновка, Привольное, Свободное, Донское, Рыбинское.

МЧС республики продолжает очищать территорию страны от взрывоопасных предметов. Так, было обследовано ещё 4,9 га территории и обезврежено 3690 снарядов. Спасателями было передано администрациям Тельмановского и Новоазовского районов в общей сложности 2000 продуктовых наборов.