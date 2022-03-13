Донецк, 13 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики отчитались о проведении первоочередных мероприятий, направленных на восстановление социально-гуманитарной сферы страны, передает 13 марта Штаб территориальной обороны ДНР

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По сообщению ведомства, связисты запустили базовую станцию мобильной связи «Феникс» в Андреевке. База покрывает также населенный пункт Анадоль. В деревне Сопино был восстановлен релейный канал и продолжаются работы по запуску базовой станции.

«Почта Донбасса» тем временем осуществила выплату пенсионных и социальных пособий на территории еще восьми населенных пунктов, которые были освобождены от украинской оккупации. В общей сложности 1825 человек получили выплаты в населенных пунктах Полковое, Калиновое, Знаменовка, Красновка, Привольное, Свободное, Донское, Рыбинское.

МЧС республики продолжает очищать территорию страны от взрывоопасных предметов. Так, было обследовано ещё 4,9 га территории и обезврежено 3690 снарядов. Спасателями было передано администрациям Тельмановского и Новоазовского районов в общей сложности 2000 продуктовых наборов.