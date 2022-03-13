Вашингтон, , 17:17 — REGNUM США намерены продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом 13 марта заявил в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«У нас (США) есть методы и системы для поддержки украинцев», — заявил Салливан.

При этом он добавил, что такие конвои нельзя «называть безопасными», так как они проходят через зону боевых действий.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила США о последствиях передачи вооружений на Украину, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России.