Донецк, , 17:09 — REGNUM Из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), существует опасность полного прекращения водоснабжения Донецка, жителям города следует экономно расходовать воду. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК):

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«В связи с угрозой прекращения водоснабжения Донецка и других населенных пунктов республики призываем жителей ДНР бережно расходовать воду, снизив потребление до минимума. Критическая ситуация с водоснабжением ДНР усугубляется с каждым днем».

По мнению властей ДНР, восстановление стабильного водоснабжения республики будет возможно только после освобождения посёлка Майорск под Горловкой и района Донецкой фильтровальной станции (ДФС). «Представительство ДНР в СЦКК держит на контроле вопрос проведения ремонтно-восстановительных работ, однако до освобождения поселка Майорск и района ДФС от ВСУ и националистических батальонов вероятность запуска водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс и восстановления полноценного водоснабжения республики близка к нулю», — говорится в заявлении.

Как пояснил директор донецкого управления предприятия «Вода Донбасса» Геннадий Балицкий, из-за перепада высот, вода в Донецк поступает с помощью четырёх подъёмных насосных станций. Три из четырёх станций находятся на территории, контролируемой ВСУ. Для восстановления энергоснабжения на третьей станции, находящейся в зоне боевых действий, необходимы гарантии безопасности, которые не удаётся согласовать.

Ранее в представительстве ДНР при СЦКК сообщалось, что из-за обесточивания третьего подъёма водоканала, снабжение республики водой осуществляется из резервных водохранилищ. В некоторых населённых пунктах уже введены нормы потребления воды.