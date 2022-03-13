Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Военнослужащие армии США покинули подвергшийся обстрелу тренировочный центр близ Львова на западе Украины еще несколько недель назад, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 13 марта в интервью телеканалу ABC.

Джон Кирби Politico.com

«Там не было американских военных, вообще американцы не работали на этом тренировочном объекте. Мы ушли, как вы знаете, несколько недель назад… Послушайте, это уже третий военный объект или аэродром, по которому русские нанесли удар на западе Украины всего за последние пару дней», — заявил Кирби.

Напомним, что по так называемому Международному центру поддержания мира и безопасности, который расположен к западу от Львова, в ночь на 13 марта был нанесен авиаудар.

По данным председателя Львовской обладминистрации, погибли по меньшей мере 35 военнослужащих, еще 134 получили ранения. При этом, 150 служащих Национальной гвардии Флориды были эвакуированы с Украины до начала военной операции России на Украине.