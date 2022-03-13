Ханты-Мансийск, 13 марта 2022, 16:55 — REGNUM В Югре ищут волонтёров на альтернативную Параолимпиаду «Мы вместе», которая пройдёт в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте Добро.ru.

Эмблема Параолимпийских игр
Эмблема Параолимпийских игр

Требуются добровольные фотографы, корреспонденты, аниматоры. Добровольцы должны быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ, вакцинацию от СOVID-19 или ПЦР-тест. Заявки ждут до 15 марта.

Волонтёрам обещают бесплатное питание, проживание и сувенирную продукцию. Добираться до Ханты-Мансийска и возвращаться обратно им придётся за собственный счёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта Россию и Белоруссию отстранили от Параолимпийских игр в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение для отстранённых по политическим мотивам спортсменов провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе».

В альтернативных параолимпийских играх примут участие более 70 спортсменов, которые сразятся в лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

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