Ханты-Мансийск, , 16:55 — REGNUM В Югре ищут волонтёров на альтернативную Параолимпиаду «Мы вместе», которая пройдёт в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте Добро.ru.

Эмблема Параолимпийских игр

Требуются добровольные фотографы, корреспонденты, аниматоры. Добровольцы должны быть старше 18 лет, иметь гражданство РФ, вакцинацию от СOVID-19 или ПЦР-тест. Заявки ждут до 15 марта.

Волонтёрам обещают бесплатное питание, проживание и сувенирную продукцию. Добираться до Ханты-Мансийска и возвращаться обратно им придётся за собственный счёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта Россию и Белоруссию отстранили от Параолимпийских игр в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение для отстранённых по политическим мотивам спортсменов провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе».

В альтернативных параолимпийских играх примут участие более 70 спортсменов, которые сразятся в лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

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