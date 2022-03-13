Луганск, 13 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 13 марта передает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино получила повреждения поликлиника № 3 «Стахановская центральная городская многопрофильная больница» по адресу: ул. Профсоюзная, 1», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики.