Брюссель, 13 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Прошедший с 10 по 11 марта в Версале саммит ЕС не помог найти общий язык между всеми участниками в вопросе финансирования оборонительных проектов, сообщает 13 марта Handelsblatt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Среди рассматриваемых на встрече вопросов были в том числе санкции против России на фоне спецоперации России по защите ДНР и ЛНР на территории Украины, а также присоединение Украины к организации и совместная оборона. В итоговом коммюнике было сказано, что стороны согласовали «значительное повышение военных расходов» с целью «более эффективной защиты граждан».

Тем не менее вопросы финансирования остались без ответа, поскольку участники так и не сумели прийти к общему знаменателю на фоне серьезных взаимных разногласий. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил покрывать оборонные расходы за счет общего долга Евросоюза, однако эта инициатива не была поддержана премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Рютте, подобного рода расходы должны идти за счет национальных бюджетов. Кроме того, Handelsblatt отмечает, что у Евросоюза нет своей единой армии и оборонной отрасли, что могло бы существенно снизить затраты на оборону.