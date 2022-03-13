Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Власти Соединенных Штатов пока не располагают подтверждением сообщений о возможной гибели американского журналиста на Украине, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

«Я имел возможность услышать об этом только сейчас, поэтому мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Салливан добавил, что если эти данные подтвердятся, смерть журналиста США станет «шокирующим и ужасающим событием».

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Напомним, ранее Reuters сообщило, что на Украине был убит американский журналист Брент Рено.