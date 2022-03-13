Вашингтон, 13 марта 2022, 16:50 — REGNUM Власти Соединенных Штатов пока не располагают подтверждением сообщений о возможной гибели американского журналиста на Украине, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан добавил, что если эти данные подтвердятся, смерть журналиста США станет «шокирующим и ужасающим событием».
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Напомним, ранее Reuters сообщило, что на Украине был убит американский журналист Брент Рено.