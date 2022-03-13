Донецк, , 16:42 — REGNUM Населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 13 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенного пункта Александровка, — говорится в сообщении. — Выпущено четыре мины калибром 120 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли артиллерией Петровский район Донецка.