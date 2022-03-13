Краснодар, , 16:38 — REGNUM Опасность схода лавин сохраняется в горах Краснодарского края и Республики Крым на 14−15 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росгидрометеоцентра.

Лавина Henk Monster

Согласно прогнозу, в Краснодарском крае предупреждение о лавиноопасности в горах выше 1,5 тыс. метров действует до 11:00 15 марта. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.

В Крыму также объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с опасностью лавин — он действует до 21:00 14 марта. Кроме того, местами в Крыму прогнозируется гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края с 11 по 14 марта действует штормовое предупреждение в связи с высокой лавинной опасностью. В Крыму 11−12 марта действовало штормовое предупреждение в связи с сильными снегопадами.