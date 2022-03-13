Прага, , 16:37 — REGNUM Чехия поставит на Украину военных материалов на 725 миллионов крон (около 31,5 млн долларов). Об этом в воскресенье, 13 марта, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Чехия

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Минобороны Чехии продолжит поставки военных материалов для правительственных войск Украины. На этот раз Киеву будут предоставлены различного рода военные материалы на общую сумму 725 миллионов крон», — передаёт слова Черноховой чешское телевидение.

Ранее в Чехии заявляли, что освободят своих граждан, желающих принять участие в военных действиях на Украине, от уголовной ответственности за наёмничество.