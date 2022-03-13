Донецк, , 16:29 — REGNUM Зафиксирован территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских военных, сообщает 13 марта Представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном Центре Контроля и Координации и в переговорном процессе, был зафиксирован обстрел населенного пункта Марьинка в Петровском районе столицы республики города Донецка.

Вооруженные силы Украины выпустили три снаряда калибром 122 мм. Информации о пострадавших не поступало. Напомним, что на Украине продолжается специальная операция России, направленная на оказание помощи ДНР и ЛНР, годами подвергающихся обстрелам со стороны украинской армии.