Воронеж, , 16:27 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Воронежской области из-за тумана 13 марта, таковы данные Росгидрометеоцентра.

Воронеж. Зима Павел Ищенко © ИА REGNUM

По прогнозу, туман в регионе возможен местами с 18:00 13 марта до 06:00 14 марта Кроме того, в период с 06:00 до 18:00 14 марта на территории Воронежской области прогнозируются голодно-изморозевые отложения.

По данным Росгидрометеоцентра, сейчас в Воронеже около трёх градусов мороза, в ночь на 14 марта ожидается до — 11 градусов. Однако уже днём 14 марта ожидается резкое потепление — до +2, ночью прогнозируется до — 3 градусов. 15 марта небольшие морозы вернутся: днём будет до — 2, ночью до — 11 градусов. 16−17 марта дневная температура составит до — 5 градусов, ночная — до 11 градусов мороза.