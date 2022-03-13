Луганск, , 16:21 — REGNUM Место массового убийства мирных жителей найдено в районе города Попасная Народной милицией Луганской Народной Республики, заявил 13 марта официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

ЛНР Lug-info.com

«На освобожденных территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности — находившегося на временно оккупированных Киевом территориях. В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги», — заявил Филипоненоко.

Он также отметил, что украинские военные использовали мирное население как живой щит, а все, кто оказывал сопротивление или пытался бежать, были расстреляны.

Напомним, что с 24 февраля Россия осуществляет специальную военную операцию по просьбе глав ДНР и ЛНР. Целью операции является демилитаризация и денацификация Украины, оккупированной нацистскими преступниками.