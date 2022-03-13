Кабул, 13 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Семь членов одной семьи получили ранения в результате взрыва боеприпасов в Афганистане. Об этом, как передает Аfintl.com, сообщили 13 марта представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд.

Афганистан. Девочка

Инцидент произошел в местности Дашт уезда Марджа.

Маулави Мохаммад Касим Рияд, заместитель начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде, сообщил журналистам, что взорвались боеприпасы, хранившиеся в доме семьи.

Пострадавшие доставлены в больницу.