Киев, , 16:06 — REGNUM На границе Украины и Молдавии был задержан мужчина с записью о «тяжело перенесенных» родах в военном билете, сообщила 13 марта погранслужба Украины.

Мужчина или женщина Цитата из т/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР

«Сегодня в пункте пропуска «Могилев-Подольский» отказали в выезде из Украины мужчине, в документах которого значилось, что его комиссовали из-за беременности. Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом», — сообщает ведомство на своей страничке в социальной сети Facebook.

Кроме того, отмечается, что мужчина был признан непригодным к военной службе по ст. 73 приказа минобороны Украины №402 от 14.08.2008 года «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с отметкой «а», что означает осложненное течение. Соответствующий документ был выдан комиссией городского территориального центра комплектования социальной поддержи бывшей Луганской области Украины.

Мужчина был передан полиции, отмечает ведомство, для дальнейшего разбирательство. Он подозревается в использовании поддельных документов, но не исключён случай ошибки. Ему грозит до двух лет лишения свободы.