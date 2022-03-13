Москва, , 16:06 — REGNUM Исследование сотрудников Сеченовского Университета и Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова показало, что в лунном грунте содержатся химические элементы, которые могут оказывать негативное воздействие на человека. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского Университета.

Поверхность Луны Hq.nasa.gov

Российские специалисты изучили образцы грунта, собранного в четырёх разных областях Луны. Они обнаружили в остаточном грунте — реголите, который является основой лунной почвы, высокое содержание хрома, бериллия, никеля и кобальта.

При длительном контакте с этими элементами в высокой концентрации может страдать здоровье космонавтов. В частности, они могут оказывать негативное влияние на дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

«Эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны, наряду с другими экстремальными факторами», — отметил один из авторов исследования профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского Университета Иван Иванов.

Учёные сделали вывод, что при планировании долговременных экспедиций на Луну нужно будет оценивать содержание вредных микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование. При создании лунной базы потребуется разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники.

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