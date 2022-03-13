Тюмень, , 15:51 — REGNUM В Тюмени 13 марта состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации на Украине капитаном спецназа ГРУ 31-летним Алексеем Глущаком. Об этом сообщает «Вслух.ру».

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В последний путь офицера-разведчика провожали родственники, односельчане из Тюнево, военный комиссар Тюменской области, ветераны боевых действий и представители горадминистрации Тюмени.

Алексей Глущак после окончания школы поступил в Новосибирское высшее военное училище военной разведки ГРУ, потом служил в Южном федеральном округе, в части под Ростовом-на-Дону.

Проводили Алексея Глущака в последний путь с воинскими почестями. Без отца остался его четырёхлетний сын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Ишиме похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине воина-контрактникаСагындыка Кудайбергенова.

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