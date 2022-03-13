Челябинск, 13 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Челябинскую область приедут 565 беженцев из ДНР и ЛНР, а также с Украины. Постановление правительства России размещено на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Ранее власти региона заявляли о готовности принять 1300 человек. Из них 100 — дети, оставшиеся без родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из Донбасса была начата 18 февраля. В Челябинскую область уже прибыли некоторые переселенцы.