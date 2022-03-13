Грозный, , 15:44 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в настоящее время находится под Киевом. Об этом 13 марта сообщает телеканал «Грозный-ТВ» в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Уточнятся, что на видео, которое выложено в ТГ-канале «Грозного-ТВ», командиры докладывают главе Чечни о ходе боев на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и подробностях наступления.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также заслушал доклад силовиков о проведённой спецоперации по эвакуации детей из детского дома», — говорится в сообщении.

При этом на запечатленных кадрах Рамзан Кадыров находится в помещении с военными, которые докладывают ему о своем участии в спецоперации ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Запад оказывает давление на КНР, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях.