13 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 17:40 — REGNUM Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против Российской Федерации, заявил 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, отметил он.

«Наша позиция ясна: санкции не решат проблемы», — заключил он.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского блогера Михаила Онуфриенко. Многие напомнили о том, что Турция продает Украине ударные беспилотники Bayraktar, добавив также, что турецкие власти, прежде всего, пекутся об интересах своей страны.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

«Мудро», — отреагировал VG.

«Мозги есть у турок», — добавил qa778899.

«Зато «Байрактары» [Украине] поставляют… двуличные», — возмутился Евгений М.

«А что решит [«проблемы»]? Поставки «Байрактаров?» — не без сарказма задался вопросом Sergius.

«К санкциям не присоединяется и «Байрактары» Украине торгуют (продают — О. П.). Ох уж эти взаимоотношения», — отреагировал один из участников обсуждения.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины Официальное интернет-представительство президента Украины

«Ничего личного, просто бизнес, — курортный сезон на носу», — отметила Татьяна Л.

«У турок лето и туристы, им зарабатывать надо», — в свою очередь также добавил Дементий.

«Перед туристическим сезоном невыгодно», — смеется Максим П.

«Украинцам не говорите, а то они будут плакать», — с сарказмом отреагировал Grey Cardinal.

«Ну, турки, как всегда, и нашим и вашим», — пишет Maks.

«А кто бы сомневался? Куда они будут сбагривать свои помидоры?» — иронизирует Alexey.

«Байрактары» бы ещё перестали поставлять Украине, — лучше было бы», — написал Andrey resеt.

«Байрактары» поставляет не Турция, а предприятие из Турции», — ответил ему (Andrey resеt) Sadboy.

«Турки… Им нет доверия, — они одной рукой могут помогать, другой вредить», — отреагировал Антон.

«Эрдоган опять на двух стульях усидеть пытается», — прокомментировал новость Yan S.

«Но будет исподтишка поставлять оружие Украине…» — отреагировал «Диванные Войска».

«Предлагаю в Турцию вообще не летать. Пусть вместо туристов зарабатывают на «Байрактарах»… двуличные!!!» — написал Darth Vader.

«Да, [санкции] проблемы не решат, а вот туристический сезон в Турции могут сорвать», — добавила Светлана.

«Турки… [хитрые] — продают оружие Украине, не признают Крым и делают вид, что друзья РФ…» — отметил Igor.

«Турки не делают просто так ничего. Сегодня одно говорят, завтра другое скажут. Нет им веры», — подытожил Андрей.