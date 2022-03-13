Берлин, 13 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Граждане России ощущают санкции не только у себя на родине, также в Германии они и люди с русскими корнями все чаще подвергаются нападкам, оскорблениям или угрозам на фоне спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 13 марта говорится в статье немецкой газеты Die Welt.

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Уточняется, что после начала спецоперации российской армии по защите ДНР и ЛНР граждане России или люди с русскими корнями часто сталкиваются с враждебностью в Германии.

Также указывается, что в связи с конфликтом на Украине Федеральным бюро по уголовным делам полиции ФРГ на сегодняшний день зарегистрировано 318 уголовно-значимых инцидентов, диапазон которых варьируется от причинения материального ущерба до оскорблений и угроз в Интернете и на улице.

Кроме того, отмечается, что ряд немецких общественных и религиозных деятелей высказал свою обеспокоенность в связи с этим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевлянин в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, на границе выдавая себя за женщину.