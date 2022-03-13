Киев, , 15:17 — REGNUM Предположительно, глава Чечни Рамзан Кадыров, находится в зоне российской спецоперации на Украине.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

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Судя по опубликованному видео телеканала RT, командиры доложили Кадырову, как проходят боевые действия в ДНР, а также о наступлении войск.

«Мы подошли к этому детдому, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — рассказал командир.

Ранее Кадыров заявлял, что бойцы из Чечни готовы занимать самые горячие точки на Украине. Также, по его словам, на Украине находится 12 тыс. силовиков Чечни.